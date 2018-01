Interlagos é aprovado em vistoria O Autódromo de Interlagos foi liberado, oficialmente, para a realização do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 - a terceira etapa do Campeonato Mundial de Pilotos. No final da manhã desta quinta-feira, inspetores da FIA realizaram uma vistoria no circuito e concluíram que a pista está apta a receber a prova. O diretor da prova, Carlos Montagner, elogiou a organização e disse que pela primeira vez nos últimos anos, o circuito é liberado integralmente com tanta antecedência. "Eles trabalharam em várias frentes e não tivemos nenhum problema maior," disse ele, referindo-se às obras realizadas no autódromo. A vistoria foi acompanhada pelo delegado de segurança da FIA, Charlie Whiting.