Interlagos: eterno canteiro de obras Foram mais de R$ 16 milhões gastos no ano passado, outros R$ 21 milhões gastos neste ano. E, com certeza, outros tantos no ano que vem. Obras tocadas de última hora e a impressão de que Interlagos nunca estará pronto para receber o maior evento esportivo do ano no país. E a Prefeitura avisa: a situação não deve mudar enquanto Interlagos não passar por uma reforma estrutural. Leia mais no Jornal da Tarde