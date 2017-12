Interlagos: FIA exige poucas melhorias O diretor de Segurança da Federação Internacional de Automobilismo, Charles Whiting, gostou do que viu hoje durante a vistoria nos 4.309 metros da pista do Autódromo de Interlagos, que sediará o GP do Brasil de Fórmula 1, em 25 de setembro. Mais um simulado será realizado no próximo dia 10. Acompanhado de engenheiros, Whiting caminhou durante uma hora e meia e analisou das áreas de escape aos gramados. E reivindicou poucas melhorias: alinhamento das inclinações nas áreas de escape, posicionamento das câmeras de tevê próximas às áreas de segurança, buracos no gramado. Quem também acompanhou a vistoria foi o prefeito José Serra, que conversou rapidamente com Whiting e com o presidente da São Paulo Turismo, Caio Luis de Carvalho. "O Charles disse que está tudo bem. Gostou das sugestões apresentadas pelos pilotos", disse o prefeito sobre a curva "S do Senna", que teve muros de segurança e defensas metálicas modificadas (prejudicavam a visão dos pilotos). Outra grande obra definitiva na pista é a substituição da caixa de brita por asfalto. De acordo com Luís Ernesto Morales, chefe da equipe de engenharia do GP do Brasil, "o asfalto é melhor porque o carro consegue voltar para pista e pode escapar de acidentes". Ainda de acordo com Morales, a drenagem da pista está boa. "Vem sendo corrigida nos últimos três anos, nas curvas 3 e 4 e está tudo bem." Serra, que assumiu não entender de automobilismo, disse que "o acostamento ficou bom", ao se referir às áreas de escape. O prefeito também gostou da construção de banheiros definitivos, de salas de apoio para as equipes e das arquibancadas móveis. As obras custaram R$ 25 milhões, de acordo com a São Paulo Turismo. "A São Paulo Turismo trabalhou com muita rapidez e os detalhes que faltam ficarão prontos no prazo. Mesmo com 13% a menos do orçamento em relação ao ano passado, conseguimos fazer mais obras. Estamos fazendo uma avaliação econômica em parceria com a Fundação Getúlio Vargas para que a cada ano a gente não precise gastar R$ 25 milhões", explicou Serra.