Interlagos passa no teste para a F1 O autódromo de Interlagos, que está sendo preparado para receber a Fórmula 1 no próximo dia 6 de abril, foi submetido neste sábado a um exercício para testar a segurança. Carlos Montagner, o diretor da prova brasileira, comandou o teste. O diretor da área médica do BG do Brasil, Dino Altmann, considerou o ensaio "excelente". Da Torre de Controle, Montagner acompanhou a simulação de uma corrida com 13 carros da Fórmula Júnior. Foi a primeira vez que a Torre de Controle foi utilizada já com todos os monitores de vídeo e computadores que serão usados pelos diretores-adjuntos na prova do dia 6 de abril. O ensaio foi encerrado com um "acidente". O piloto George Altmann recebeu os primeiros atendimentos na Curva do Laranjinha. Ele foi removido do carro, transportado de ambulância para o heliponto do autódromo e de lá partiu de helicóptero para a Unidade Morumbi do Hospital São Luiz, que responde pela retaguarda médica do Grande Prêmio do Brasil. Dino Altmann, pai do piloto, é o responsável pela área médica. "Teremos 200 pessoas envolvidas apenas na área médica - 120 no autódromo e 80 nos hospitais. O simulado foi excelente para nós. O tempo para prestar socorro do piloto, desde o atendimento na pista até a chegada ao hospital São Luiz, levou 11 minutos - um ótimo tempo", afirmou Altmann, que explicou que o treinamento para a equipe médica do GP levou 16 horas de aulas práticas.