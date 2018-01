Autódromo passa por uma das três maiores reformas da história

No ano em que completou 75 anos de inauguração Interlagos passa pela terceira grande reforma da história. Na data do aniversário de abertura, 12 de maio, a pista estava em obras e assim como as duas grandes revitalizações anteriores, é a Fórmula 1 que tem norteado mais uma modernização no autódromo mais antigo e tradicional do Brasil.

Na virada da década de 1960 para 1970 o circuito começou a trocar a estrutura rústica para ficar mais moderno e dentro dos padrões internacionais, com o intuito de atrair eventos. A partir de 1967 a prefeitura iniciou a construção de boxes e o recapeamento da pista. Interlagos voltou a receber provas três anos depois, meios inacabado, e no ano seguinte a colocação de alambrados, obras no acesso ao autódromo e construção de prédios com cabines de rádios possibilitou a chegada da Fórmula 1 ao Brasil, em 1972.

As vitórias de Emerson Fittipaldi e José Carlos Pace na pista de quase 8 km de extensão atraíram fãs para o automobilismo, mas com o tempo a cidade deixou de ter dinheiro para continuar como sede do GP e na década de 1990, perdeu a disputa para o Rio de Janeiro.

Até que em 1989 foi a vez da capital fluminense ter o mesmo problema e uma nova grande reforma teve de ser feita em Interlagos para se encaixar aos padrões da Fórmula 1.

O longo traçado era inadequado para os padrões da categoria e a pista passou a ter 4,3 km, extensão mantida até os dias atuais. Novos boxes, torre de cronometragem, centro médico e instalações de apoio foram erguidos e tais condições levaram o circuito a ser palco do GP de Brasil desde 1990.

Nos últimos 25 anos o circuito ganhou retoques em setores como as áreas de escape, arquibancadas, zebras drenagem e muros. Mas uma revitalização mais profunda começou para valer a partir de 2014, quando a troca do asfalto e retoques no ‘S’ do Senna e na entrada dos boxes abriram a primeira de três etapas dos trabalhos para solucionar o aspecto mais criticado pelos pilotos, o paddock.

"É a reforma que mais vai mudar a cara do autódromo, pela modernização, funcionalidade, pelo visual e até pela complexidade e abrangência", explicou ao Estado o secretário municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Roberto Garibe.

Antes dessa última intervenção começar, o projeto inicial previa a transferência do local de largada e os boxes para a reta oposta. A prefeitura abandonou a ideia para evitar a descaracterização da pista.