Interlagos pronto para a 1ª sessão Está tudo pronto no circuito de Interlagos para o primeiro treino livre do GP Brasil de Fórmula 1 - a penúltima etapa do Mundial - marcado para logo mais às 11 horas. Pouco menos de duas horas antes do início da sessão e as arquibancadas do autódromo está praticamente vazias. Não há problemas no trânsito e o acesso ao autódromo é feito sem problemas pelos torcedores. O tempo em São Paulo é bom. Há sol e a temperatura é de 21 graus. A névoa que marcou o início da manhã está se dissipando numa indicação de que os primeiros testes serão feitos com pista seca e céu limpo. A segunda sessão de treinos livres está marcada para as 14 horas desta sexta-feira. O grid de largada do GP do Brasil será definido no treino oficial marcado para as 13 horas do sábado. A corrida começca às 14 horas do domingo. Os 20 pilotos que vão disputar o GP Brasil a partir desta sexta, encontrarão o autódromo de Interlagos em sua melhor condição. A não ser pela ondulação na Reta Oposta, o circuito atende até com alguma reserva a quase todos os quesitos de segurança e funcionalidade estabelecidos pela FIA.