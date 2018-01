Interlagos recebe elogios na Fórmula 1 Os 20 pilotos que irão disputar o GP do Brasil de Fórmula 1, já a partir dos treinos livres de sexta-feira, encontrarão o autódromo de Interlagos em sua melhor condição. A não ser pela ondulação na Reta Oposta, o circuito atende até com alguma reserva a quase todos os quesitos de segurança e funcionalidade estabelecidos pela FIA. Nesta quarta-feira, o inglês Charlie Whiting inspeciona as obras que ele mesmo orientou no circuito paulistano. E, com muita probabilidade, irá gostar do que vai ver. "Realizaram um trabalho fantástico", definiu Pasquale Latunedú, braço-direito de Bernie Ecclestone, o promotor do Mundial de Fórmula 1. "Depois que passaram a administração do autódromo da Secretaria de Esportes para a SPTurismo, ganhamos em profissionalismo e agilidade para executar os trabalhos necessários", afirmou Chico Rosa, diretor de Interlagos. A obra mais importante foi o nivelamento da área de escape da curva Mergulho, que exigiu importante movimentação de terra. O piloto brasileiro Felipe Massa percorreu os 4.309 metros do traçado de Interlagos, nesta terça-feira, com uma Ferrari 360 Modena, modelo de série. Já é um reflexo por ele ter sido o escolhido para substituir Rubens Barrichello a partir do ano que vem na equipe italiana. Nesta quarta-feira, Massa, Rubinho e Michael Schumacher estarão em Belo Horizonte (MG), para disputar um partida beneficente de futebol.