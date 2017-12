Interlagos recebe equipamento para GP Os primeiros equipamentos para o GP Brasil de Fórmula 1 para a prova do dia 31 começaram a chegar nesta quarta-feira no circuito de Interlagos: 100 toneladas de material da FOM TV, responsável pelas imagens da F-1, além do Safety Car. Nos próximos dias, desembarcam pneus, combustível e os carros.