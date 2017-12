Interlagos recebe FIA para verificar obras

Após a quarta etapa da Stock Car, que será realizada no próximo domingo, o autódromo de Interlagos será fechado para reformas. Ficará sem atividades por aproximadamente cinco meses - o que não acontece há mais de 35 anos. Tudo isso visando atender às exigências da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) para o GP do Brasil de Fórmula 1, a última etapa, marcada para o dia 21 de outubro. Quem passou nesta quarta-feira pelo autódromo foi Alan Donnelly, representante de Max Mosley, presidente da entidade máxima do automobilismo mundial. O motivo da reunião foi verificar o cronograma de obras do circuito, que apresentou um atraso. "Existe, sim, uma defasagem no cronograma que havia sido apresentado à FIA e o Allan veio saber o motivo disso. Mas ele saiu daqui convencido de que tudo o que precisa será feito a tempo", afirmou Tamas Rohonyi, da International Promotions, promotor da corrida de Interlagos. Caio Luiz de Carvalho, presidente da SP Turis, a administradora do autódromo, afirmou que não existem motivos para alarde. "Na verdade, o atraso no cronograma foi programado. Diz respeito às arquibancadas tubulares. Acabamos mudando o edital para preservar recursos públicos. A reunião que tivemos foi muito proveitosa porque mostramos para a FIA os motivos desse teórico atraso." O representante de Mosley se mostrou satisfeito com o andamento do cronograma. "Confiamos nos promotores do GP do Brasil. O fato é que depois da Copa do Mundo e da Olimpíada, a Fórmula 1 é o maior esporte em nível mundial. Queremos ter a certeza de que tudo será entregue a tempo, e não faltando apenas algumas semanas do GP. Hoje a Fórmula 1 é muito técnica, as equipes são exigentes." Mas Donnelly alertou: "Existem novos e modernos autódromos, e todos precisam manter o melhor padrão mundial. Sabemos da importância do GP do Brasil não só para o país, mas para toda a América do Sul. Por isso vamos acompanhar mês a mês as obras." Não serão muitas as melhorias a serem feitas em Interlagos. O que mais chama a atenção é o recapeamento total da pista - o que não acontece desde 2000. Segundo Chico Rosa, que administra o autódromo, a pior área é a da reta oposta. "O asfalto está desgastado por causa do tempo de uso. Ali estão as maiores ondulações", assinala. Todo o asfalto que for retirado do circuito será reciclado e reutilizado em áreas como a do kartódromo, por exemplo. O custo estimado dessa obra, além das arquibancadas permanentes para 8.500 pessoas que devem ser construídas assim que sair a licitação, segunda-feira, é de R$ 4,34 milhões. Em 2006, a prefeitura investiu R$ 27 milhões no autódromo. Para este ano, a SP Turis ainda não tem uma estimativa. "Comparando com o ano passado, em julho nós nem sabíamos de onde viriam os recursos. Estamos tranqüilos", disse Carvalho.