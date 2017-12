Interlagos recebe sinal verde da FIA A pista de Interlagos recebeu o sinal verde para o GP do Brasil. O delegado de segurança da FIA, Charlie Whitting, fez nova inspeção nesta quinta-feira e viu que tudo o que pedira na véspera foi feito. O nivelamento da área de escape no S do Senna e na Curva do Laranjinha foram feitos ? no primeiro ponto, sobrou para as plantas que ornamentavam o local, que foram ?massacradas? ? e os carros de serviço na descida do Lago foram deslocados para outros pontos, deixando o trecho mais seguro. Terry Trammell, médico da Cart (Championship Auto Racing Teams) e Sid Watkins, médico da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) apresentaram nesta quinta-feira às equipes de F-1 o HANS Device, dispositivo que protege o pescoço do piloto, impedindo movimentos bruscos em caso de acidente. O HANS será introduzido na F-1 em 2003.