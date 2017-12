Interlagos reúne 2 brigões, 33 anos depois Na edição de 1970 das Mil Milhas, dois garotões se estranharam na pista e, dias mais tarde, durante a premiação, não fosse a turma do ?deixa disso? teriam trocado bons sopapos. E olha que o estrago seria grande: tanto Paulo Gomes quanto Alcides Diniz, além de voluntariosos, ultrapassam 1,90 m de altura. Ficaram de mal 33 anos. Sem mágoas, mas prudentemente distantes. Hoje, Paulão tem 55 anos, Alcides, 60. Hora de reler a vida e velhas rixas. Sexta-feira os dois deram o dedinho e ficaram de bem. Resultado: neste domingo vão disputar os 500 Km de Interlagos como a dupla do espetacular Mercedes 55 CLK. Leia mais no Estadão