Interlagos se agita com a Stock Car A movimentação em Interlagos, nesta quinta-feira, ficou por conta da descarga de equipamentos, montagem dos boxes e chegada dos pilotos para a quarta etapa do Brasileiro de Stock Car V8, com largada no domingo às 13h e transmissão ao vivo da SporTV. Os ingressos serão vendidos somente no domingo, a partir das 7h, nas bilheterias do autódromo, a R$ 20. Nesta sexta, duas sessões de treinos extras de 45 minutos abrem a programação. Os treinamentos compensarão a falta de testes da pré-temporada, em razão do atraso da produção das carenagens inspiradas no Lancer da Mitsubishi, fabricante que se juntou à General Motors no evento este ano. O atual campeão Giuliano Losacco (Medley) esteve nesta quinta no autódromo. Ele é o vice-líder da competição, com 34 pontos, depois de abandonar a prova na etapa de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. O líder é Cacá Bueno (Petrobras). Assim como Losacco, Guto Negrão, seu companheiro de equipe, também abandonou a prova na última etapa. A novidade é que Negrão voltará a correr com o carro que usou nos últimos dois anos ? o carro soma seis vitórias desde 2001 e está com todas as modificações aerodinâmicas incorporadas.