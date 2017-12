Interlagos será vitoriado neste sábado O primeiro teste oficial de Interlagos para o GP do Brasil de Fórmula 1, dia 25 de setembro, será neste sábado, durante a vistoria do diretor de segurança da Federação Internacional de Automobilismo, Charles Whiting. O dirigente vai percorrer os 4.309 metros do traçado e observar as condições do asfalto e da pista, em geral. Além disso, Whiting terá encontro com os engenheiros para conhecer as obras que foram realizadas para a corrida que poderá decidir o Mundial de 2005. A São Paulo Turismo, que passou a administrar o autódromo, anunciou que as obras custarão R$ 25 milhões, sendo R$ 8 milhões em obras definitivas. Entre outras modificações, a caixa de brita na Curva do Mergulho foi trocada por asfalto e as proteções no ?S? do Senna foram substituídas para garantir aos pilotos melhor visibilidade do trecho.