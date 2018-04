Interlagos: todo ano a mesma história A próxima inspeção do autódromo de Interlagos para o GP do Brasil de Fórmula 1 está prevista para o dia 20 de setembro. E o promotor Tamas Rohonyi, da International Promotions, teme pela reação do inspetor de segurança da FIA, Charles Whiting. "O cronograma das obras não vai ser cumprido. O autódromo deveria estar pronto 30 dias antes do evento", avisa Tamas Rohony. O primeiro dia oficial de trabalho das equipes, antes do GP, será na quinta-feira, dia 21 de outubro. E a corrida, a última da temporada 2004, acontece em 24 de outubro. Nesta quinta-feira, o secretário municipal de esportes, Júlio Filgueira, procurou passar tranquilidade. "Nós procuramos, este ano, com a corrida em outubro, não atrasar as obras nem prejudicar os demais eventos do autódromo. Estou seguro de que entregaremos o circuito no prazo e de acordo com as exigências", garante. O autódromo está fechado desde a segunda-feira para obras e só reabrirá na Fórmula 1. A pista de Interlagos, por exemplo, terá que ser refeita em alguns pontos por causa das rachaduras. Tamas Rohonyi lembra que as emendas no asfalto, antes de uma corrida de F1, têm que serem feitas com antecedência para uma boa maturação. A reforma do Mergulho não será feita desta vez. A Secretaria Municipal de Esportes convenceu os promtores e a FIA que esta obra ficará, provavelmente, para a corrida de 2005. "Em compensação, estamos fazendo uma drenagem perfeita da curva 3 para evitar o acúmulo de água como ocorreu na corrida do ano passado", diz Júlio Filgueira. Outras obras de adequação da pista envolvem novas barreiras de pneus com a respectiva vedação para evitar o risco de proliferação dos mosquitos da dengue. Nesta quinta-feira estavam sendo realizadas obra de pintura contra fogo em diversos pavimentos da autódromo e montagem das estruturas tubulares para as arquibancadas. Interlagos ganhará este ano, como doação da Confederação Brasileira de Automobilismo e da Petrobras, um módulo permanente de arquibancada. Outros módulos permanentes deverão ser instalados nos próximos anos, também em parceria com empresas interessadas. Um novo heliponto também está sendo feito, com duas vagas e não apenas uma, como exige o regulamento internacional. Segundo o secretário municipal, as únicas obras que ainda estão em licitação correspondem às obras de acabamento, como da parte elétrica, cujas planilhas de custo não estavam de acordo com as normas.