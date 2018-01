Interlagos volta a receber as 500 milhas de Motovelocidade

Após receber a Stock Car no último fim de semana, o autódromo de Interlagos vai retomar a partir do próximo mês a programação de corridas depois de passar parte do ano de 2015 em reforma. Um dos primeiros eventos será a volta das 500 Milhas de Motovelocidade, prova criada em 1970 e que no próximo ano retorna para a capital paulista, terra natal da disputa, nos dias 30 e 31 de janeiro.

A edição de 2015 teve de ser realizada no Paraná enquanto o autódromo passava por reformas no paddock e na área dos boxes para se adequar às exigências da Fórmula 1. As obras, realizadas pela prefeitura de São Paulo e com orçamento do Programa da Aceleração de Crescimento (PAC) do Turismo, foram entregues no começo de novembro. A revitalização desse setor, junto com a troca do asfalto, feita em 2014, custou cerca de R$ 101 milhões.

A competição de motociclismo é no estilo endurance, de resistência, com seis horas de disputa. A prova exige dos competidores o entrosamento com a equipe, como, por exemplo, o projeto da moto, o ritmo do colega, o pneu utilizado, a hora de parar, a troca de pilotos e a entrada no pace car. "Voltar a São Paulo é uma grande realização pra nós, vamos realizar uma prova inesquecível", explicou o organizador da prova, Terlange Souza.

Antes das 500 Milhas de Motovelocidade e da Stock Car, no último fim de semana, o autódromo precisou cancelar eventos. Entre março e novembro deste ano a pista passou por reformas. Para o ano que vem uma nova etapa da revitalização será realizada, com adequações nos boxes e a conclusão do segundo pavimento do paddock.