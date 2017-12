Intoxicação tira Ralf de evento da BMW O alemão Ralf Schumacher, da Williams, precisou cancelar sua participação na apresentação do ?livro do ano? da escuderia, em virtude de uma intoxicação alimentícia. Segundo o porta-voz do piloto, Ralf passou a noite com graves problemas intestinais, cuja razão ainda não foi determinada. Ele tem contrato com a Williams até o final de 2004.