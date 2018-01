IRL: ainda restam vagas para 2002 A pouco mais de uma semana da abertura do campeonato (2 de março, em Homestead-Miami), as equipes da Indy Racing League ainda trabalham para fechar as vagas restantes. E a perspectiva de um grande campeonato aumentou a concorrência pelos melhores pilotos. Até o fim de semana, Greg Rayj deve anunciar que correrá em 2002 pela equipe Bradley ou pela Walker, abandonando a Kelley. E a Kelley, por sua vez, por fechar com o veterano Al Unser Jr. Já Sarah Fischer, única mulher da IRL, pode assinar contrato com a Reinbold Purex, passando a competir ao lado de Robbie Buhl, com motores Infiniti (Nissan). A Treadway, equipe de Felipe Giaffone em 2001, terá dois pilotos revezando-se em um monoposto: Rick Treadway, filho do dono da equipe, e o velho Arie Luyendyk, o "holandês voador", vencedor das 500 Milhas em 1990 e 1997, que correrá só nos superspeedways de Fontana, Michigan e Indianápolis. A Galles Racing decidiu deixar a competição e Dick Simon negocia com o inglês Johnny Herbert para disputar as 500 Milhas de Indianápolis. A Dick Simon terá ainda Scott Goodyear.