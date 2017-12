IRL: boas chances para Tony Kanaan Os treinos livres e classificatório para a 13ª etapa da Indy Racing League, o GP de Pikes Peak, serão neste sábado, a partir das 13h de Brasília. No domingo, a corrida será às 16h45. O brasileiro Tony Kanaan conhece bem a pista oval da prova - em 2003 e 2004, largou na pole. Na última corrida da IRL, em Kentucky, Kanaan acabou abandonando por causa de um problema na suspensão. "Por eu não ter completado a prova de Kentucky, onde tinha grandes chances de vencer, estou bem motivado para comemorar na linha de chegada no domingo", disse o atual campeão da categoria, que neste ano só venceu a etapa de Kansas. Pikes Peak é o último oval de uma milha do calendário. "Minha equipe tem uma ótima história nestes ovais curtos. Por isso, a expectativa é muito boa. Nós conquistamos a pole nos dois últimos anos, mas quero mesmo é terminar na frente na corrida. Mas Pikes Peak fica aproximadamente 1.500 metros acima do nível do mar e isso dificulta achar o acerto ideal, pois a aerodinâmica é bem diferente. Um carro equilibrado é essencial", explicou Kanaan. Além deste GP, a temporada terá mais quatro provas: nos circuitos mistos de Sonoma e Watkins Glen e nos ovais de Chicago e Fontana. O líder do campeonato é o inglês Dan Wheldon, com 454 pontos, seguido por Sam Hornish Jr. com 365 e Tony Kanaan com 350.