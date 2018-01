IRL: brasileiros apreensivos em Fontana Os dois pilotos da Penske, Hélio Castro Neves e Gil de Ferran, entrarão nesta sexta-feira na pista de Fontana, para a disputa dos primeiros treinos para a penúltima etapa da Indy Racing League, apreensivos. Motivo: não estão seguros de que seus carros serão competitivos no oval de 2 milhas do California Speedway. Como a prova é importantíssima para a definição do título, eles esperam que a Penske tenha encontrado o melhor acerto para este tipo de pista. "Testamos em Fontana na semana passada e acho que aprendemos muito?, disse Gil. "Estamos tentando melhorar nossos resultados em superspeedways.?? Ele se refere ao fato de a Penske não ter se saído bem no oval de 2 milhas Michigan, na prova realizada em julho. Gil obteve apenas um sétimo lugar e, na ocasião, reclamou do baixo rendimento do seu Dallara/Toyota. Por isso, decidiu usar o chassis G Force em Fontana. Helinho, que sequer concluiu aquela prova - abandonou por conta de um vazamento de água -, como sempre é mais otimista. "Acredito que seremos competitivos neste final de semana??, afirmou, com base nos testes. Ele lidera o campeonato com 439 pontos. Gil está em quarto, com 422 - o neozelandês Scott Dixon, da Chip Ganassi, tem 427, e Tony Kanaan, da Andretti-Green, 425. O americano Sam Hornish Jr., da Panther, que soma 398 pontos, também luta pelo título da temporada. Nesta sexta, ocorrerão duas sessões de treinos livres, das 13h às 14h30 e das 17h30 às 19 horas, horários de Brasília. O grid será definido sábado à tarde e a corrida, domingo, será em 200 voltas (400 milhas), com largada às 16h30. O brasileiro Vitor Meira, que não disputou as duas etapas anteriores por causa do acidente no GP de Kentucky em que sofreu uma fratura no punho direito, retorna à IRL em Fontana. Ele reassume seu lugar na equipe Menards.