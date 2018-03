IRL: brasileiros chegam em 2º e 3º no Japão O piloto inglês Dan Wheldon, com Dallara/Honda da equipe Andretti Green, venceu na madrugada deste sábado o GP do Japão, no circuito de Motegi, depois de largar na pole position. Tony Kanaan, também da Andretti Green, ficou em segundo e Helinho Castro Neves, da Penske, em terceiro. O brasileiro Vitor Meira, da Rahal, terminou em 17º. Com a vitória, Wheldon assumiu a liderança do campeonato com 123 pontos. "Foi nossa segunda vitória consecutiva na temporada. Para a equipe e para a Honda foi uma conquista fundamental nesse início de campeonato", disse Michael Andretti, dono da equipe. Na corrida anterior, em Phoenix, a vitória foi de Tony Kanaan. A vitória de Wheldon foi a primeira da Honda na IRL em seu próprio circuito, Motegi. "Isso deverá estimular ainda mais a equipe a continuar investindo na categoria. Nós evoluímos muito de 2003 para 2004. E agora estamos com dois pilotos na ponta da tabela". Para Wheldon, a experiência em Motegi não pode ser melhor. Ele fez a pole, na sexta, alcançando a média horária de 331.071 km/h e depois liderou a corrida, praticamente, de ponta a ponta, só perdendo-a durante os pits para reabastecimento. Depois conquistou sua primeira vitória na categoria. Foi a sexta vez consecutiva que o piloto terminou uma corrida da Indy Racing League entre os cinco primeiros colocados. "Com o Kanaan atrás todo o tempo, ameaçando a ultrapassagem, eu tive que dar o máximo e ficar alerta todo o tempo. Felizmente consegui cruzar a linha na frente", explicou o vencedor da corrida. Confira a ordem de chegada do GP do Japão: 1) Dan Wheldon - Dallara-Honda 2) Tony Kanaan - Dallara-Honda 3) Helio Castroneves - Dallara-Toyota 4) Darren Manning - Panoz G Force-Toyota 5) Scott Dixon, Panoz G Force-Toyota 6) Buddy Rice - Panoz G Force-Honda 7) Dario Franchitti - Dallara-Honda 8) Kosuke Matsuura - Panoz G Force-Honda 9) Scott Sharp - Dallara-Toyota 10) Tora Takagi - Dallara-Toyota 11) Roger Yasukawa - Panoz G Force-Honda 12) Alex Barron - Dallara-Chevrolet 13) Tomas Scheckter - Dallara-Chevrolet 14) Bryan Herta - Dallara-Honda 15) A.J. Foyt IV - Dallara-Toyota 16) Mark Taylor - Dallara-Chevrolet 17) Vitor Meira - Panoz G Force-Honda 18) Adrian Fernandez - Panoz G Force-Honda 19) Sam Hornish Jr. - Dallara-Toyota 20) Greg Ray - Panoz G Force-Honda 21) Robbie Buhl - Dallara-Chevrolet 22) Ed Carpenter - Dallara-Chevrolet Confira a classificação do Campeonato IRL-2004: 1) Dan Wheldon (Inglaterra) - 123 pontos 2) Tony Kanaan (Brasil) - 117 pontos 3) Hélio Castro Neves (Brasil) - 106 pontos 4) Darren Manning (EUA) - 90 pontos 5)- Scott Dixon (Nova Zelândia) - 82 pontos