IRL: brasileiros favoritos em Phoenix A Indy Racing League volta às pistas, no domingo, para a segunda etapa do campeonato. A corrida será no oval curto de Phoenix, prova vencida por Hélio Castro Neves no ano passado. Os treinos oficiais começam na sexta-feira. A largada será às 17h30 (de Brasília), com transmissão da SporTV. Se depender do rendimento dos pilotos e equipamentos nos testes de pré-temporada, o brasileiro Tony Kanaan já pode ser considerado um dos favoritos da corrida de domingo. Ele foi o mais rápido nos treinos coletivos, correndo com o Dallara/Honda da equipe Andretti Green Racing. Kanaan também foi o mais rápido na abertura do campeonato, em Homestead, quando obteve a pole position e terminou a corrida em quarto lugar - foi o melhor da equipe e o primeiro com o motor Honda. No teste, Kanaan fez a melhor volta com o tempo de 20s3639, deixando o neozelandês Scott Dixon, com Panoz G-Force/Toyota, vencedor da etapa de abertura, em Homestead, em segundo lugar. Em seguida ficaram os dois pilotos brasileiros da Penske, Gil e Helinho, com Dallara/Toyota. A melhor marca da IRL em Phoenix continua em poder do holandês Arie Luyendyk, que em 1996 fez a pole em 19s608. Hélio Castro Neves, que cravou a pole position e venceu a corrida do ano passado, também é favorito para a vitória em Phoenix. O americano Sam Hornish Jr., campeão de 2002, ganhou a corrida de Phoenix em 2001 e sempre andou bem nessa pista. Mas, este ano, seu equipamento - Dallara/Chevy - ainda não está à altura dos motores Toyota e Honda. Nos testes de fevereiro, Sam Hornish Jr. foi o melhor entre os pilotos com motor Chevy em Phoenix. Mesmo assim, só obteve o 12º lugar. Outra categoria - A Cart também terá a segunda etapa do campeonato no domingo, em Monterrey, México, circuito onde o brasileiro Cristiano da Matta venceu as corridas de 2001 e 2002. O líder do campeonato é o canadense Paul Tracy, da Forsythe.