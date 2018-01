IRL: brasileiros vão mal em Chicago Os brasileiros que disputam o título da Indy Racing League não foram muito bem no primeiro dia de treinos livres, nesta sexta-feira, para o GP de Chicago, penúltima etapa do ano. Hélio Castro Neves, o líder do campeonato com 437 pontos, fez apenas o 15º tempo (24s7475) no oval de 1,5 milha de Chicagoland. Gil de Ferran, 436 pontos, foi o 12º (24s6978), Felipe Giaffone, que soma 391, o nono (24s6675). O mais rápido do treino foi o norte-americano Buddy Rice, que estreou na categoria no meio da temporada, com 24s4578, média de 359,984 km/h, seguido por Eddie Cheever (24s4690) e por outro norte-americano, Sam Hornish Jr. (24s4910). Hornish Jr. é o terceiro colocado do campeonato, com 429 pontos. Os tempos desta sexta-feira, porém, não significam muito. Isso porque a dupla da Penske, Helinho e Gil, preocupou-se em acertar o carro para a corrida de domingo. O acerto para a sessão de classificação deste sábado (às 12 horas de Brasília) será feito em outra sessão livre que acontece antes. Vítor Meira foi o melhor brasileiro no treino, fazendo o quinto tempo (24s5731). Airton Daré ficou em 13º (24s7375) e Raul Boesel em 19º (24s7998).