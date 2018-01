IRL: Brian Hertha larga na pole O norte-americano Bryan Hertha, da Andretti/Green, larga na pole position, neste domingo, na 11.ª etapa da IRL, com 200 voltas em Michigan, nos Estados Unidos, a partir das 15h30 (Horário de Brasília). O sul-africano Tomas Scheckter, da Panther, melhor no primeiro treino livre, largará em segundo, seguido de Buddy Rice, da Rahal/Letterman. Entre os brasileiros que irão disputar a prova, o melhor colocado no grid é Vitor Meira, também da Letterman, com o nono posto. Tony Kannan (Andretti/Green) será o 14º e Hélio Castroneves, da Penske, o 16º. ?Todos estavam andando muito forte e melhoraram a marca dos treinos livres. Porém, infelizmente, nós ficamos bem abaixo. Como Michigan é um superspeedway, a posição de largada não influencia tanto?, explicou Kanaan, o atual campeão da categoria. O inglês Dan Wheldon, da mesma equipe e líder do campeonato, também não foi bem: 11º. Interlagos - A 24ª edição dos 500 Quilômetros de Interlagos terá largada neste domingo, às 13h15.