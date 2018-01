IRL cancela três corridas para 2006 A temporada 2006 da IRL (Indy Race League) terá três corridas a menos. A decisão tomada pela direção da entidade que organiza a competição, divulgada nesta terça-feira, foi motivada pelo momento em que passa a categoria. As provas canceladas pela IRL são as de Phoenix, Pikes Peak e California. Assim, das 14 etapas do ano que vem, 11 serão disputadas em circuitos ovais, incluindo a tradicional 500 Milhas de Indianapolis, que será disputada no dia 28 de maio. A temporada começará em 26 de março com a etapa de Homestead, em Miami. O encerramento será no dia 10 de setembro com a realização do GP de Chicago.