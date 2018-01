IRL: Castroneves supera Hornish e larga na pole em Kentucky Confirmando o bom desempenho das duas provas anteriores (Michigan e Milwaukee), o brasileiro Hélio Castroneves (Penske) - líder do campeonato com 376 pontos - foi o mais rápido no treino classificatório deste sábado e garantiu a pole-position para o GP de Kentucky da IRL. Ao seu lado no grid, estará o companheiro de equipe e vice-líder da tabela com 368 pontos, Sam Hornish Jr.. O inglês Dan Wheldon (Ganassi) vai largar na terceira posição, logo à frente do brasileiro Tony Kanaan (Andretti-Green). O outro brasileiro, Vitor Meira (Panther), conseguiu o nono tempo do treino classificatório. A largada para a prova deste domingo será às 16h30 (pelo horário de Brasília). A corrida terá transmissão ao vivo pelo Bandsport. Confira o grid: 1.º Hélio Castroneves (BRA/Penske), 24s4037 2.º Sam Hornish Jr. (EUA/Penske), 24s4060 3.º Dan Wheldon (ING/Ganassi), 24s5526 4.º Tony Kanaan (BRA/Andretti-Green), 24s5795 5.º Scott Dixon (NZL/Ganassi), 24s5856 6.º Dario Franchitti (ESC/Andretti-Green), 24s5909 7.º Kosuke Matsuura (JAP/Super Aguri-Fernández), 24s6220 8.º Ed Carpenter (EUA/Vision), 24s6223 9.º Vitor Meira (BRA/Panther), 24s6459 10.º Scott Sharp (EUA/Fernández), 24s6793 11.º Danica Patrick (EUA/Rahal-Letterman), 24s7289 12.º Sarah Fischer (EUA/Dreyer & Reinbold), 24s7744 13.º Bryan Herta (EUA/Andretti-Green), 24s7827 14.º Buddy Rice (EUA/Rahal-Letterman), 24s8344 15.º Jeff Simmons (EUA/Rahal-Letterman), 24s8364 16.º Jeff Bucknum (EUA/A.J. Foyt), 24s8429 17.º Tomas Scheckter (AFS/Vision), 24s8861 18.º Marco Andretti (EUA/Andretti-Green), 24s8999 19.º Marty Roth (EUA/Roth), 24s9716 Confira a classificação do campeonato: 1.º Hélio Castroneves 376 pontos 2.º Sam Hornish Jr. 368 3.º Dan Wheldon 359 4.º Scott Dixon 345 5.º Vitor Meira 320 6.º Tony Kanaan 309