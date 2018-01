IRL: Cheever é mais rápido em treino O norte-americano Eddie Cheever foi o mais rápido no primeiro treino livre do GP de Kansas City, oitava etapa da temporada da Indy Racing League, realizado na tarde desta sexta-feira. Ele fez o tempo de 25s380, com média de velocidade de 346,900 km/h, novo recorde da pista. Em segundo ficou Mark Dismore (25s458), com Scott Sharp em terceiro (25s484). Aírton Daré, em oitavo (25s772) foi o melhor brasileiro. Felipe Giaffone ficou em 13º. O segundo treino livre será realizado ainda nesta sexta. Neste sábado ocorre a sessão que define o grid, a partir das 17h15 (de Brasília), sessão que pode ser prejudicada se a previsão de chuva se confirmar. A corrida, no domingo, em 200 milhas, tem largada prevista para as 14 horas.