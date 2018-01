IRL: Cheever vence o GP de Kansas O norte-americano Eddie Cheever venceu neste domingo o GP de Kansas, válido pela 8ª etapa da IRL. Cheever disputou a liderança com o compatriota Sam Hornish Jr. até a última volta. Dono da própria equipe, o ex-piloto de Fórmula 1 atribuiu a vitória à evolução dos motores Infiniti, da Nissan, que dominaram os treinos em Kansas. Entre os brasileiros, Felipe Giaffone chegou em quarto e Aírton Daré, em sexto. Hornish lidera a competição com 309 pontos. Giaffone está em quarto, com 217, e Daré é oitavo, com 157, um a menos que Cheever. A próxima etapa será em Nashville, dia 21.