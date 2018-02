IRL chega à sua última etapa do ano Está tudo pronto para a última etapa da IRL, que será disputada no domingo, no circuito oval de duas milhas de Fontana, nos Estados Unidos. No sábado serão realizados dois treinos livres e, na seqüência, acontece a sessão que define o grid de largada. A disputa das 400 Milhas da Califórnia poderá estabelecer o recorde de vencedores diferentes numa mesma temporada da IRL. Até o momento, nas 16 corridas de 2005, nove pilotos chegaram na frente. Esse número se iguala às temporadas de 1996/1997, 2002 e 2003, todos com nove competidores diferentes no degrau mais alto do pódio. Em 2000 e 2001, foram oito vencedores. Em 1998, 1999 e 2004, sete. O menor índice de variedade ocorreu em 1996, com três vencedores ? mas foram realizadas apenas três corridas. Até hoje, 11 pilotos brasileiros participaram de pelo menos uma corrida na categoria. Essa lista ganhará um novo nome no domingo: Thiago Medeiros, que em 2004 levou o título da Infiniti Pro Series, competição de acesso à Fórmula Indy e fará sua estréia pela equipe Dreyer & Reinbold. Para Tony Kanaan, que está em segundo lugar no campeonato, a idéia é fazer a dobradinha da equipe Andretti/Green, já que seu companheiro de equipe, o inglês Dan Wheldon, foi campeão por antecipação. Tony Kanaan tem 26 pontos de vantagem em relação ao norte-americano Sam Hornish Jr, da equipe Penske. ?Temos muitas informações daqui e com certeza teremos um carro bem equilibrado?, explicou o piloto brasileiro, que conquistou o título do ano passado no mesmo oval de duas milhas da Califórnia. ?Estamos mais uma vez numa decisão em Fontana. Pena que não foi pelo campeonato novamente. Mas é algo muito importante para mim, minha equipe e meus patrocinadores. É uma pista muito especial e certamente vamos fazer de tudo para fechar o ano com três vitórias.?