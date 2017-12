IRL: Chuva cancela treino e Castroneves é pole position O atual líder da temporada 2006 da IRL, o brasileiro Hélio Castroneves, é o pole position do GP de Watkins Glen, em Nova York, nos Estados Unidos, que acontecerá neste domingo. Ele ficou com a posição devido ao fato do treino classificatório para definir o grid de largada não ter sido realizado por causa da chuva que cai no autódromo. Com o mau tempo o helicóptero do centro médico não pôde pousar e assim, segundo as regras do campeonato, qualquer tipo de prova não pode ser realizada. Castroneves ficou com a pole por ter sido o melhor no treino livre da sexta-feira, que passou a ser a referência para formar o grid de largada. A prova deste domingo terá ainda outro brasileiro em segundo lugar: Tony Kanaan. Vítor Meira vai largar em oitavo e Felipe Giaffone é o 19.º. Danica Patrick, considerada a sensação da temporada, vai largar apenas na 16.ª posição. A corrida tem 60 voltas previstas.