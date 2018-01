IRL: Chuva cancela treino para o grid A chuva forte nesta sexta-feira, no circuito de Nashville, obrigou os organizadores a cancelar a sessão classificatória da nona etapa da IRL. O grid foi definido combinando-se os tempos da primeira e segunda sessões de treinos livres. O sul-africano Tomas Scheckter, com o Dallara-Chevrolet da Panther, larga na pole, com o tempo de 23s0409. Ao seu lado, na primeira fila, estará a sensação do campeonato, a norte-americana Danica Patrick, com G-Force-Honda, 23s0442. Vitor Meira, com G-Force-Honda da Rahal, em sexto, é o primeiro brasileiro no grid do ondulado trioval de 1,3 milha. Tony Kanaan, da Andretti-Green, Dallara-Honda, é o sétimo e Helio Castro Neves, Penske-Toyota, da Penske, o 15º. O líder do campeonato, Dan Wheldon, da Andretti Green, com 335 pontos diante de 259 de Kanaan, sai em quinto. O Bandsports transmite a Nashville 200, neste sábado, ao vivo, a partir das 20 horas.