IRL confirma GP de Phoenix domingo Sob tensão por causa do conflito no Oriente Médio, começam amanhã os treinos, livres, para o GP de Phoenix, da Indy Racing League, segunda etapa do campeonato. A corrida, domingo, teve sua realização confirmada hoje pelo presidente da IRL, Tony George, que, a princípio, não pretende cancelar nenhuma prova. ?Vamos manter o calendário?, disse George, preocupando-se também em desmentir os boatos sobre o cancelamento do GP do Japão, corrida seguinte do campeonato, marcado para 13 de abril. ?Mas estamos atentos e tomaremos as medidas cabíveis em caso de ameaça à integridade de nossas equipes e torcedores.? Felipe Giaffone, da MoNunn, confirma o clima de tensão. ?O clima está pesado. Todo mundo fica ligado nas notícias sobre a guerra, mas a vida tem de continuar.? Já Tony Kanaan, da Andretti/Green, parece mais preocupado em confirmar o favoritismo de sua equipe na pista de Phoenix, onde foi o mais rápido na pré-temporada. ?O teste não significa uma vitória domingo, mas foi um sinal de que temos condições de conseguir um bom resultado.? F-Cart - Também amanhã, no México, ocorre o primeiro treino classificatório para o GP de Monterrey, segunda etapa da F-Cart. A principal preocupação dos pilotos no fim de semana não é com a guerra, e sim com a possibilidade de chuva durante a corrida de domingo.