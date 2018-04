IRL cresce e "atrai" brasileiros Enquanto a Fórmula Indy tenta superar os problemas, a Indy Racing League (IRL) cresce. Este ano, a entidade fará um campeonato com 15 corridas, todas em circuitos ovais - a primeira em Homestead, em 2 de março -, e terá grid reforçado com a presença de equipes como a Penske, a MoNunn e a Arciero-Blair. O número de pilotos brasileiros também aumentou. Três já estão garantidos na temporada: a dupla da Penske, Gil de Ferran e Hélio Castro Neves, e Felipe Giaffone, que continua na categoria, agora na MoNunn. O quarto pode ser Airton Daré, que negocia com vários times, entre eles o Panther, do atual campeão - o norte-americano Sam Hornish Jr. - e a Cheever, para cumprir sua terceira temporada na IRL. A expansão levou uma empresa brasileira, a Souza Cruz - por meio da marca de cigarros Hollywood -, a concentrar seus investimentos apenas na categoria. Com isso, abandonou a Indy, onde na temporada passada patrocinou o carro de Tony Kanaan na MoNunn. A empresa convenceu a equipe a ingressar na IRL, com o carro que será pilotado por Giaffone. "Acreditamos que a IRL tenha grande futuro, por ser bastante profissional e por ter uma boa relação custo-benefício com os patrocinadores??, justificou Mark Hulit, diretor de Marketing ao Consumidor da Souza Cruz. Para a marca, deve ser um bom negócio. Isso porque, a partir deste ano, o campeonato da IRL terá suas provas transmitidas ao vivo para o Brasil pelo SporTV, rede de televisão a cabo. Além disso, a TV Globo estuda a criação de um programa sobre a categoria, que iria ao ar às segundas-feiras, no Globo Esporte, ou aos domingos, no Esporte Espetacular, sempre que os GPs forem realizados no sábado. Também há a possibilidade de a emissora transmitir flashes ao vivo das 500 Milhas de Indianápolis, em maio. Tudo isso, é claro, depende da obtenção de patrocínio. Outra vantagem da Souza Cruz com a decisão de investir apenas na IRL é a redução do custos. Estima-se que a empresa aportava US$ 10 milhões/ano na Indy. Na IRL, desembolsará a metade desse valor. Problemas - O crescimento da IRL também traz problemas: algumas equipes temem que os custos aumentem como conseqüência da chegada de times fortes financeiramente, como é o caso da Penske. Além disso, a Indy Racing League perdeu recentemente o seu principal patrocinador, uma empresa de Internet dos Estados Unidos, que colocava US$ 10 milhões anuais na categoria (patrocinava o campeonato) e abandonou o barco por conta da crise econômica, que atingiu também a área. No entanto, pelo menos publicamente, Tony George, fundador e presidente da IRL, não se abalou. "Estamos em fase de expansão e queremos ter a nosso lado empresas envolvidas com o automobilismo e não apenas um patrocinador que se limite a colocar dinheiro no negócio??, disse. Confiança é o que não falta aos dirigentes da categoria.