IRL: Dan Wheldon vence no Japão O piloto inglês Dan Wheldon venceu o GP do Japão, a quarta etapa da temporada da Indy Racing League (IRL), neste sábado, no circuito de Motegi. Com a terceira vitória no campeonato, ele disparou na liderança. O melhor brasileiro na prova foi Tony Kanaan, que chegou em 6º lugar. Tony Kanaan, inclusive, é o segundo colocado no campeonato, atrás apenas de Dan Wheldon, e segue firme na luta pelo bicampeonato da IRL. Os outros dois brasileiros na categoria não foram bem na prova deste sábado. Hélio Castro Neves sofreu um acidente na última volta e terminou na 11ª colocação. E Vitor Meira abandonou quando faltavam 34 voltas para o final da corrida. A próxima etapa da IRL é a mais famosa de todas: as 500 Milhas de Indianápolis, que acontecem no dia 29 de maio, nos Estados Unidos. Confira a classificação final da prova: 1º Dan Wheldon (Inglaterra) - 2h16m46s0711 2º Scott Sharp (Estados Unidos) - a 3s4612 3º Buddy Rice (Estados Unidos) - a 21s8839 4º Danica Patrick (Estados Unidos) - a 22s1883 5º Bryan Herta (Estados Unidos) - a 29s4975 6º Tony Kannan (Brasil) - a 1 volta 7º Sam Hornish Jr. (Estados Unidos) - a 1 volta 8º Darren Manning (Inglaterra) - a 1 volta 9º Kosuke Matsuura (Japão) - a 1 volta 10º Tomas Scheckter (África do Sul) - a 2 voltas 11º Hélio Castro Neves (Brasil) - a 2 voltas 12º Ryan Briscoe (Austrália) - a 3 voltas 13º Patrick Carpentier (Canadá) - a 4 voltas 14º A.J. Foyt Jr. (Estados Unidos) - a 4 voltas