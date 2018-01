IRL: Dixon vence em Nashville, e Meira fica em terceiro O neozelandês Scott Dixon venceu o GP de Nashville, nona etapa da temporada da IRL, que foi disputado na noite deste sábado, no Texas. Ele conseguiu superar nas últimas voltas Dan Wheldon, seu companheiro na equipe Chip Ganassi, e assumiu a vice-liderança da competição, com 311 pontos, cinco a menos que o líder Sam Hornish Jr., que bateu e abandonou a prova na 128.ª das 200 voltas. O melhor brasileiro da prova completou o pódio: Vitor Meira, em terceiro lugar. Danica Patrick chegou em quarto e Hélio Castroneves terminou na quinta posição, caindo para o terceiro lugar na temporada, com 310 pontos. Wheldon, que havia largado na pole e busca o bicampeonato, tem 300 pontos, na quarta posição. O outro brasileiro que disputa a IRL, Tony Kanaan, teve problemas com o carro e abandonou a 30 voltas do fim, terminando na 14.ª posição. Campeão em 2004 e vice em 2005, está em sexto na temporada, com 224 pontos - Meira é o quinto, com 262.