IRL e Cart já vão para a pista A nova Indy Racing League começa a mostrar sua força nesta terça-feira no superspeedway de Fontana, na Califórnia, no primeiro teste coletivo de 2003. Com novos equipamentos e mudanças no regulamento, a IRL vai começar pela primeira vez uma temporada (a oitava) como a mais importante categoria de monopostos dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, em Sebring, na Flórida, a Cart, também modificada, faz o ensaio para o campeonato com motores exclusivos da Ford. Nas duas, pilotos brasileiros correm como favoritos. Leia mais no Jornal da Tarde