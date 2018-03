IRL: em 2003, provas fora dos EUA A Indy Racing League poderá ter dois campeonatos em 2003: o Americano e o Mundial. Os estudos estão avançados e a aprovação do projeto depende do interesse dos patrocinadores. O calendário de 2003 da categoria já foi divulgado com 16 corridas, incluindo a primeira prova fora dos Estados Unidos, o GP do Japão, em Motegi. A América do Sul está nos planos da IRL. Segundo fonte de uma grande equipe que disputa o campeonato da IRL, o Campeonato Americano teria 15 provas e o Mundial, cinco. Leia mais no Jornal da Tarde