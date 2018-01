IRL encerra o ano a 400 km/h A bem sucedida temporada da IRL - Indy Racing League - termina amanhã, no oval do Texas Motor Speedway, em Forth Worth - a pista na qual os pilotos da Indy recusaram-se a correr em 29 de abril porque a velocidade provocava agudas dores de cabeça. O campeonato já está decidido. O título é de Sam Hornish Jr. E Buddy Lazier é o vice. O brasileiro Felipe Giaffone é o rookie (estreante) do ano. Hoje será a tomada oficial de tempos para o grid da 13.ª e última corrida do ano. A velocidade final deve chegar a 400 km/h. Leia mais no Jornal da Tarde