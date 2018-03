IRL: Equipe Andretti é a mais veloz Os carros de Indianápolis voltaram a rodar nesta quarta-feira, depois de dois dias com o circuito fechado. E, mais uma vez, os pilotos da Andretti Green - Dan Wheldon, Tony Kanaan e Dario Franchitti - estiveram entre os mais velozes. Os treinos livres continuam até sexta-feira. Depois a pista ficará fechada até a outra sexta-feira, dia 27, dia do Carburation Day. As 500 Milhas de Indianápolis serão disputadas no próximo dia 29 de maio, às 13h (hora de Brasília). A equipe Rahal Letterman, do brasileiro Vitor Meira e da grande surpresa do Pole Day, Danica Patrick, única mulher na competição, definiu nesta quarta-feira o sueco Kenny Brack como substituto de Buddy Rice, vencedor de 2004, que se acidentou nos treinos e não foi liberado pelos médicos. Brack venceu as 500 Milhas em 1999. Outro piloto novo anunciado foi Arie Luyendyk Jr., filho do holandês Arie Luyendyk, vencedor das provas de 90 e 97, que correrá com um Dallara/Chevy da equipe Beck Motorsports.