IRL: equipe não interfere na disputa Tony Kanaan começa nesta sexta-feira, com treinos livres no superspeedway de Fontana, na Califórnia (EUA), a decisão do título da Indy Racing League (IRL). Líder do campeonato, o brasileiro tem um único adversário: o inglês Dan Wheldon, seu companheiro de equipe. No sábado, os pilotos disputarão o grid de largada. A corrida de 400 milhas, no domingo, começará às 16h de Brasília, com transmissão ao vivo pela SporTV. No campeonato, Tony Kanaan tem 538 pontos contra 463 de Dan Wheldon. Depois, aparecem o norte-americano Buddy Rice, com 443, e o também brasileiro Hélio Castro Neves, com 379. Serão 106 pontos em jogo nas duas últimas etapas - Fontana no domingo e Texas no dia 17. Mas como a simples participação na prova já garante 12 pontos para cada piloto, só os dois primeiros têm possibilidades aritméticas. A orientação da Andretti/Green é de imparcialidade. Os dois outros pilotos da equipe, Dario Franchitti e Bryan Herta, estão cientes de que não devem se envolver na disputa entre Kanaan e Wheldon. E como têm patrocinadores distintos, eles também devem lutar pela vitória. "Ninguém vai ajudar ninguém", explicou o brasileiro. A Indy Racing League existe desde 1996, quando Tony George, dono do autódromo de Indianápolis, rompeu com a Cart e criou uma categoria paralela. A partir de 2002, a IRL tornou-se mais forte do que a Cart, passando a contar com as melhores equipes e os melhores pilotos. Em oito temporadas, apenas dois estrangeiros conquistaram o título da IRL: o sueco Kenny Brack e o neozelandês Scott Dixon. O Brasil teve dois vices: em 2002, com Hélio Castro Neves, e no ano passado, com Gil de Ferran.