IRL: equipes tentam desbancar Panther A segunda etapa do campeonato da Indy Racing League tem início nesta sexta-feira, com os treinos livres para o GP de Phoenix. Serão duas sessões em que equipes e pilotos rivais da Panther tentarão mostrar que já estão em condições de fazer frente àquela que é apontada como a favorita ao título da temporada. Panther é a equipe do norte-americano Sam Hornish Jr., atual campeão da categoria e que venceu a primeira corrida de 2002, em Miami, com incrível facilidade. Airton Daré, da A. J. Foyt, um dos quatro brasileiros na IRL, acredita que a diferença do restante dos times para a Panther vai, pelo menos, diminuir neste fim de semana. "Depois do show deles em Miami, todos os outros trataram de melhorar??, disse. Um dos principais desafios no oval de 1 milha de Phoenix é o acerto dos carros. "O piloto precisa guiar um carro com muita asa e bem grudado no chão?, afirmou Felipe Giaffone, da MoNunn. Ele está otimista, pois, nos testes de pré-temporada, seu carro teve bom rendimento em Phoenix. Hélio Castro Neves também está confiante, igualmente com base do desempenho dos carros da Penske na pista nos treinos preparatórios para o campeonato. "Conseguimos um bom acerto. Creio que poderemos ter um resultado melhor do que em Miami??, revelou o brasileiro. Na primeira corrida do ano, ele chegou em terceiro lugar, enquanto seu companheiro de equipe, Gil de Ferran, ficou em segundo. Os treinos desta sexta-feira terão início às 15 horas (primeira sessão) e às 18h30 (segunda), horários de Brasília.