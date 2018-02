IRL estréia em pista mista na Flórida O circuito de rua de St. Petersburg, cidade da Flórida, será o primeiro desafio da Indy Racing League em um traçado misto. Depois de dez anos, os monopostos da IRL correrão pela primeira vez neste tipo de pista, no próximo domingo. Os pilotos brasileiros julgam que poderão levar vantagem. Os outros dois circuitos mistos que estão no calendário são Sonoma, na Califórnia, e Watkins Glen, em Nova York. "É um bom traçado para quem começou a correr na Europa. Os americanos deverão sentir mais dificuldade", diz Hélio Castro Neves, que corre com Dallara/Toyota da equipe Penske. Seu companheiro de equipe é o americano Sam Hornish Jr. Tony Kanaan diz que, com exceção de Hornish, os demais pilotos favoritos ao título não deverão enfrentar dificuldades em St. Petersburg. "Pilotos como Dan Wheldon e Dario Franchitti correm muito bem no misto."