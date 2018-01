IRL: Gil é o pole position da Chevy 500 Gil de Ferran larga na pole neste domingo, na Chevy 500, última etapa temporada da Indy Racing League, prova que marca sua despedida das pistas. E na qual, também, pode conquistar o título, embora suas chances sejam remotas. Dos cinco pilotos que estão na briga, o brasileiro da Penske é o que está em situação mais complicada, pois tem 438 pontos e está atrás do atual bicampeão da categoria, o norte-americano Sam Hornish Jr. (Panther), que tem 448; do brasileiro Tony Kanaan (Andretti-Green), que soma 460; e dos líderes, o brasileiro Hélio Castro Neves (Penske) e o neozelandês Scott Dixon (Chip Ganassi), líderes com 467. O grid foi definido nesta sexta-feira à noite no Texas Motor Speedway, um oval de 2,4 km. Gil, o décimo piloto a entrar na pista para a tomada de tempos, cravou 23s5031 para garantir a pole. Ao seu lado na primeira fila estará Dixon, com o tempo de 23s5040. A segunda fila será formada pelo sul-africano Tomas Scheckter, companheiro de equipe do neozelandês (23s5988) e pelo brasileiro Felipe Giaffone, da MoNunn (23s5995). Hélio Castro Neves, um dos postulantes ao título, fez 23s6073, o quinto tempo. Outro brasileiro, Vítor Meira, da equipe Menards, completa a terceira fila, com 23s6095. Os outros candidatos à condição de campeão da temporada, Tony Kanaan e Sam Hornish, não foram bem. Tony fez apenas o nono tempo (23s7186) e Hornish, o 12º (23s7612). Com o grid da Chevy 500 (quilômetros) foi definido nesta sexta-feira, este sábado será destinado a mais uma sessão de treinos livres, além do warm up. A corrida, neste domingo, terá 200 voltas, com início às 16h45, horário de Brasília. Apesar de ser uma decisão de campeonato e com três brasileiros com chances, o SporTV não exibirá o GP ao vivo. Optou por passar o videotape, às 21 horas do domingo.