IRL: Helinho busca a pole no Texas Depois do bicampeonato em Indianápolis, Hélio Castro Neves tenta nesta quinta-feira a pole-position para o GP de Texas, sexta etapa da temporada de IRL e primeira corrida noturna do ano. A corrida, no oval de 1,5 milha, será no sábado à noite. Após a conquista na corrida mais famosa do mundo, Hélio teve uma semana inteira de trabalho. ?Foi uma semana cheia de eventos. A IRL faz uma série deles para divulgar a categoria e fui para várias cidades americanas?, conta Helinho, que na terça-feira participou do talk show de David Letterman, na rede de tevê CBS. Helinho acha que a segunda vitória consecutiva em Indianápolis foi importante no plano de chegar à F-1 no ano que vem. ?É a corrida mais importante do mundo e com certeza os caras da F-1 olham para ela. Estou fazendo um trabalho de formiguinha. Fui para o GP do Brasil, mostrei as caras e estou querendo chegar lá.? Helinho já tem praticamente acertado um teste com a Toyota, que já fez uma sessão com Cristiano da Matta, piloto brasileiro da Cart. ?Só falta acertar a data. Inicialmente seria em julho, mas é um mês com uma série de corridas nos Estados Unidos. Já falei com o Roger Penske (dono de sua equipe) e ele também está me ajudando para que eu consiga testar. Sei que vou precisar de uma adaptação, já que aqui a gente só vira para a esquerda. Mas isso não vai ser problema.? Hélio vai defender no Texas a liderança da temporada. Com a vitória em Indianápolis, ele chegou a 195 pontos, ultrapassando o americano Sam Hornish Jr., que liderava o campeonato desde a prova de abertura. Hornish agora é o terceiro, com 159 pontos, dez a menos que Gil de Ferran. Pela Cart, serão realizados nesta sexta-feira os primeiros treinos para o GP de Laguna Seca, quinta etapa da temporada. O líder do campeonato é o mexicano Michel Jourdain Jr., com 42 pontos, seguido do escocês Dario Franchitti, com 35. Cristiano da Matta, melhor brasileiro, é o 5º colocado, com 29 pontos.