IRL: Helinho é pole e Kanaan sai em 2º Hélio Castro Neves, com Dallara/Toyota da Penske, larga neste domingo na pole position do GP de Chicago, 14ª etapa da IRL. Helinho fez a volta mais rápida em 345,547 km/h. Tony Kanaan, líder do campeonato, larga ao seu lado na primeira fila. Buddy Rice, também candidato ao título cravou o 3º tempo. A SporTV mostra a corrida ao vivo a partir das 15h. A Indy Racing League chega à reta final, neste domingo, com a primeira das três últimas corridas da temporada, todas elas em superspeedways. Neste domingo, em Chicagoland, Tony Kanaan, com Dallara/Honda da Andretti Green, lutará para ampliar ou, no mínimo, manter a boa vantagem de 72 pontos que o separada de seu companheiro de equipe, Dan Wheldon, e 76 em relação a Buddy Rice, 3º do campeonato. Se a diferença aumentar para 91 pontos, Kanaan poderá assegurar, por antecipação, o título de 2004. Depois da corrida deste domingo, no oval de Chicagoland, a IRL terá as etapas finais em Fontana (3/10) e no Texas Motor Speedway (17/10). Kanaan tem esperanças: ?Nosso carro se deu bem nos superspeedways. Eu venci a primeira corrida no Texas e também estive bem em Indianápolis. Dessa forma as perspectivas são boas. Esta corrida de Chicago é importante porque vai definir a vantagem que terei nas duas últimas. É um passo importante?, explica o piloto. A Indy Racing League é uma das raras categorias de ponta do automobilismo internacional que nenhum piloto brasileiro conseguiu ser campeão. Em 2002, Hélio Castro Neves foi vice depois de um duelo empolgante com Sam Hornish na última corrida. No ano passado, Scott Dixon superou Helinho e Tony Kanaan na última corrida, conquistando o título.