IRL: Hélio Castroneves sai na pole no GP de Milwaukee O brasileiro Hélio Castroneves, da Penske, foi o mais rápido no treino classificatório deste sábado e vai largar na pole position do GP da Milwaukee da IRL. A primeira fila terá também o líder do campeonato, o norte-americano Sam Hornish Jr. (Penske), na segunda posição. O norte-americano Marco Andretti, da Andretti-Green, larga na terceira posição, logo à frente dos outros dois brasileiros, Tony Kanaan (Andretti-Green) e Vitor Meira (Panther), quarto e quinto colocados, respectivamente. No campeonato, Sam Hornish Jr. Lidera com 316 pontos. Scott Dixon vem em segundo, com 311. Hélio Castroneves é o terceiro, com 310. Vitor Meira é quinto, com 262, e Tony Kanaan é o sexto, com 224. O GP da Milwaukee da IRL deste domingo terá transmissão ao vivo pelo Bandsports. A largada está prevista para às 14h30 (pelo horário de Brasília). Confira o grid: 1.º Hélio Castroneves (BRA/Penske) 21s1854 2.º Sam Hornish Jr. (EUA/Penske) 21s1974 3.º Marco Andretti (EUA/Andretti-Green) 21s2732 4.º Tony Kanaan (BRA/Andretti-Green) 21s2841 5.º Vitor Meira (BRA/Panther) 21s3929 6.º Jeff Simmons (EUA/Rahal-Letterman) 21s4195 7.º Ed Carpenter (EUA/Vision) 21s4632 8.º Tomas Scheckter (AFS/Vision) 21s4901 9.º Bryan Herta (EUA/Andretti-Green) 21s4954 10.º Scott Dixon (NZL/Ganassi) 21s4962 11.º Dan Wheldon (ING/Ganassi) 21s5003 12.º Dario Franchitti (ESC/Andretti-Green) 21s5297 13.º Buddy Rice (EUA/Rahal-Letterman) 21s5694 14.º Danica Patrick (EUA/Rahal-Letterman) 21s5863 15.º Kosuke Matsuura (JAP/Super Aguri Fernández) 21s6220 16.º Jeff Bucknum (EUA/A.J. Foyt) 21s6723 17.º Scott Sharp (EUA/Fernández) 21s8033 18.º Ryan Briscoe (AUS/Dreyer & Reinbold) 22s1153