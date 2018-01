IRL: Herta é pole, Helinho o segundo O americano Bryan Herta, com Dallara/Honda da Andretti Green, é o pole position para a terceira corrida da Indy Racing League na temporada, neste domingo, nas ruas de St. Petersburg, Flórida. Bryan cravou o tempo de 1min02s509 (média horária de 166,795 km/h). Esta será a primeira vez que a categoria correrá em um circuito misto. Hélio Castro Neves, com Dallara/Toyota (Penske), ficou com o 2.º tempo e larga na primeira fila. Tony Kanaan, com Dallara/Honda (Andretti Green), larga na segunda, com o 3.º tempo, ao lado de Dario Franchitti. Vitor Meira foi o 12º. A corrida será transmitida ao vivo, a partir das 17h30, pela Rede Bandeirantes e BandSports. O treino de classificação, neste sábado, teve uma sessão extra de dez minutos para os 6 primeiros colocados da tomada invididual, definindo a ordem de largada das três primeiras filas. O sistema só será utilizado nos mistos.