IRL inicia treinos livres para 2ª etapa Os primeiros treinos, livres, para a segunda etapa da Indy Racing League, serão realizados nesta sexta-feira. A corrida marcará a estréia do mexicano Adrian Fernandez e de sua equipe, a Fernandez Racing. O GP, em 200 voltas, será disputado no domingo. No ano passado, o brasileiro Tony Kanaan obteve em Phoenix sua única vitória até aqui na categoria.