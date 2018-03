IRL investe para dominar o mercado A Indy Racing League está pronta para ser a grande categoria de monopostos do automobilismo norte-americano em 2003. Com três fabricantes de motores ? GM, Toyota e Honda ?, três fornecedores de chassis ? G-Force, Dallara e MK Racing ? e a primeira corrida internacional ? o GP do Japão, em Motegi ? o campeonato do próximo ano terá 16 etapas. E os promotores trabalham com novos investimentos acima de US$ 200 milhões. Leia mais no Jornal da Tarde