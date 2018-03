IRL: Kanaan está otimista Depois de vencer a corrida de Phoenix e assumir a liderança do campeonato da Indy Racing League, o piloto Tony Kanaan já tem na mira os adversários na luta pelo título: Hélio Castro Neves, Sam Hornish Jr. e Scott Dixon. "Não vai ser um ano fácil. Além deles eu tenho também os meus três companheiros de equipe (Dan Wheldon, Dario Franchitti e Bryan Herta), que são bons e experientes. De Homestead, onde a Andretti Green não conseguiu um bom acerto aerodinâmico para o carro de Tony, para Phoenix, o piloto brasileiro recuperou a confiança na possibilidade de brigar pelo campeonato. Ao contrário de Homestead, cuja configuração lembra a de um superspeedway, Phoenix é um trioval que exige redução de marchas e trabalho de freios. É o tipo de pista que Kanaan mais aprecia. E ele cita quatro parecidas: St. Louis, Richmond, Milwaukee e Nazareth. Depois da corrida de Motegi, dia 17 de abril, próxima etapa do campeonato, a IRL passará por uma importante mudança. A partir da corrida seguinte, as 500 Milhas de Indianápolis, todos os motores terão a cilindrada reduzida de 3.5 para 3.0 litros. "Isso vai fazer todo mundo sair do zero. Mas as fábricas estão trabalhando desde o ano passado", diz Tony. A Toyota venceu seu primeiro campeonato no ano passado, com Scott Dixon, e equipa mais escuderias da IRL, incluindo a poderosa Penske. A equipe de ponta da Honda é a Andretti Green. E a Chevy, que começou a reagir no final do campeonato de 2003, tem na Panther sua principal força. Kanaan diz que a Honda evoluiu bem desde o ano passado mas acha que ainda é cedo para fazer qualquer prognóstico. "Há muito segredo nisso. Ninguém diz o que está fazendo. Os dados dos motores nos dinamômetros são confidenciais. Só quando os carros forem para a pista saberemos quem está em melhor situação", opina o piloto. Nos dias 27 e 28 de abril, todas as equipes vão testar nas 2,5 milhas de Indianápolis, já com os carros equipados com os novos motores. "A partir daí já poderemos saber quem tem mais chances de chegar ao título."