IRL: Kanaan larga em 2º; Helinho é o 3º Os motores Honda da equipe Andretti Green dominaram a tomada oficial de treinos para o GP de Phoenix, segunda etapa do campeonato da Indy Racing League e largam na primeira fila da corrida deste domingo, a partir das 18 horas (de Brasília), com transmissão ao vivo pela SporTV2. O pole position, pela primeira vez, é o inglês Dan Wheldon que cravou a média horária de 281,219 km. Ao seu lado largará o brasileiro Tony Kanaan. Hélio Castro Neves, com Dallara/Toyota, larga em 3º. O vencedor da primeira corrida da temporada, em Homestead, Sam Hornish Jr., companheiro de Helinho, largará ao lado do brasileiro, na segunda fila, com o quarto tempo. E na terceira fila estarão Dario Franchitti, terceiro piloto da Andretti Green, e Tomas Scheckter, com Dallara/Chevy. A corrida no oval curto de Phoenix marcará a estréia do mexicano Adrian Fernandez que ficou com o 13º tempo. Ele trocou a Cart pela IRL assim como a equipe de Bobby Rahal, que passou a concentrar seu trabalho apenas na categoria de Tony George. Buddy Rice, da Rahal, largará com o 12º melhor tempo. A partir da prova de Motegi, no Japão, a Rahal deverá ter mais um piloto na pista, aumentando o grid para 21 carros. Com a saída das equipes de Fernandez e Rahal, a Cart terá um início de temporada, em abril, com poucas atrações. Helinho disse, depois do treino, que não conseguiu a pole porque as mudanças aerodinâmicas feitas no carro reduziram a potência do carro. "Eu pisei até onde foi possível e confesso que estive muito perto de bater no muro. Felizmente acabei o treino sem problemas." Mas o piloto tem motivo para esperar um resultado melhor na corrida. "Fizemos um treino com o preparado para a situação de corrida e ele se mostrou bem consistente."